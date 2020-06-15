***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 10:00
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851144
BIST
12:45109.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -228,97
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:456,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:457,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:45377,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,36
|Açılış
|: 377,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.560.031
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|23.142.286
|% 9,94
|
|GLRYH
|14,27
|3.369.118
|% 9,94
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.380.994
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|467.907.140
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|THYAO
|12,66
|384.455.193
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|298.549.208
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|118.739.585
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,74
|183.319.050
|% 0,37
|
|PETKM
|3,94
|263.937.041
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5431
|8,5859
|% 0,27
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8172
|1,8264
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-16,46
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-0,51
|