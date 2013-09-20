IMF/SHINOHARA: BU ULKELERDE DAHA FAZLA ADIM ATILMASINA IHTIYAC VAR

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6309
|8,6742
|% 0,09
|Frank
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|Riyal
|397,8100
|397,9140
|% -0,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-5,89
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,00
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|0,70
|Tam
|2.660
|2.674
|0,70
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,30
|Çeyrek
|646
|655
|0,20
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,67
|-0,07
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,01
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|-1,09
Seans Raporu
- 17:59AVGYO Yüzde -8.46 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 431 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, EKGYO
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1235, 44 kaybederek (% -1.13 ) 108, 341
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, EGCEY, CIMSA, EGCYO
- 17:58 KENT, BJKAS, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında