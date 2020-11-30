***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:25
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890560
BIST
17:431.288
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -40,51
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:437,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:439,3875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:43444,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,88
|Açılış
|: 444,67
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|188.050.880
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.486.234
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.774.285
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.847.853
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|YESIL
|69,60
|21.032.808
|% -9,90
|
|HLGYO
|3,11
|205.514.716
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|GARAN
|8,86
|2.186.335.673
|% -3,49
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|ECILC
|7,29
|1.140.616.751
|% 5,35
|
|THYAO
|11,50
|1.062.335.508
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|TSKB
|2,23
|666.785.849
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,87
|860.457.773
|% -4,01
|
|TEKTU
|2,01
|605.814.727
|% 1,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8155
|7,8233
|% 0,12
|
|Euro
|9,3743
|9,3875
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,3989
|10,4511
|% 0,40
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-12,58
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,57
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-0,44
|