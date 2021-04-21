***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:10
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929835
BIST
10:131.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.359
10:138,1306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1317
En Düşük
8,0986
10:139,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7957
En Düşük
9,7531
10:13467,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,26
|Açılış
|: 467,09
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:13
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|5.498.680
|% 9,52
|
|FENER
|34,94
|36.920.520
|% 9,19
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.373.925
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|SEYKM
|20,44
|712.455
|% -8,83
|
|KRTEK
|12,12
|367.324
|% -8,46
|
|PETKM
|6,63
|158.850.936
|% 0,91
|
|GARAN
|7,04
|87.334.066
|% -0,71
|
|EREGL
|18,20
|57.178.732
|% -0,16
|
|GSRAY
|3,63
|46.115.436
|% 6,76
|
|KOZAL
|108,90
|43.242.666
|% -0,09
|
|PETKM
|6,63
|158.850.936
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,40
|30.934.205
|% -4,11
|
|EKGYO
|1,85
|35.625.766
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,09
|34.887.357
|% -1,42
|
|TSKB
|1,26
|16.632.687
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1255
|8,1306
|% 0,29
|
|Euro
|9,7799
|9,7897
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,2898
|11,3464
|% 0,17
|
|Frank
|8,8381
|8,8913
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1608
|2,1716
|% 0,24
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|9,25
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,26
|