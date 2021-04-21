***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 12:35
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929972
BIST
12:241.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,49
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:248,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0848
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:249,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0824
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:24467,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,69
|Açılış
|: 467,40
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.507.629
|% 9,52
|
|JANTS
|776,10
|46.622.214
|% 9,39
|
|FENER
|34,84
|75.005.051
|% 8,88
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.652.176
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|81.864.321
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|9.777.773
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,00
|36.054.948
|% -9,75
|
|ODAS
|2,47
|178.057.036
|% -9,19
|
|PETKM
|6,43
|674.934.083
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|479.415.859
|% -1,55
|
|EREGL
|18,21
|464.109.914
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,16
|328.099.009
|% -0,56
|
|THYAO
|11,16
|235.297.207
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|224.960.871
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|674.934.083
|% -2,13
|
|ODAS
|2,47
|178.057.036
|% -9,19
|
|GARAN
|6,98
|479.415.859
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|118.175.470
|% -0,54
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1887
|8,1920
|% 1,05
|
|Euro
|9,8448
|9,8513
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,3593
|11,4163
|% 0,79
|
|Frank
|8,8787
|8,9322
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,80
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,87
|65,87
|-0,70
|