***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 17:58
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944230
BIST
17:551.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,61
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.394
17:558,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7598
En Düşük
8,6753
17:5510,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4752
En Düşük
10,3652
17:55501,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,00
|Açılış
|: 501,05
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,43
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:55
|RYSAS
|4,18
|39.062.750
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.976.131
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|23.711.846
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.715.416
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.437.315
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|VAKFN
|11,51
|374.345.779
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|77.856.148
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.539.690
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.752.601
|% -9,86
|
|THYAO
|14,33
|671.287.950
|% -1,92
|
|KRDMD
|6,81
|576.600.578
|% 1,49
|
|GARAN
|8,25
|563.508.391
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,07
|460.526.800
|% -2,36
|
|EREGL
|18,15
|398.077.989
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,07
|460.526.800
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,21
|319.823.428
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|576.600.578
|% 1,49
|
|GARAN
|8,25
|563.508.391
|% -1,08
|
|PETKM
|5,40
|339.489.798
|% -0,74
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7441
|8,7543
|% 0,52
|
|Euro
|10,4496
|10,4634
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1315
|12,1923
|% 0,34
|
|Frank
|9,5074
|9,5646
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3251
|2,3368
|% 0,43
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|502
|502
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,08
|