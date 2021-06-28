***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 14:08
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944466
BIST
16:151.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,46
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:158,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:1510,4186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0479
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:15499,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,32
|Açılış
|: 499,75
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ATATP
|26,40
|47.828.384
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.400
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.834.626
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.748.170
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.083.841
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.939.930
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.784.541
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|CRFSA
|39,70
|4.535.800
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,96
|774.425.802
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|708.178.948
|% -1,40
|
|SASA
|29,22
|491.160.116
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,17
|340.170.124
|% -1,81
|
|PETKM
|5,33
|301.953.392
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,96
|774.425.802
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,17
|340.170.124
|% -1,81
|
|HALKB
|5,12
|238.950.785
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,08
|44.606.677
|% -4,42
|
|VAKBN
|3,59
|108.167.982
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7303
|8,7344
|% -0,34
|
|Euro
|10,4117
|10,4186
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,1011
|12,1618
|% -0,26
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3208
|2,3324
|% -0,39
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,32
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,16
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 64 kaybederek (% -0.54 ) 1, 224
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ERBOS, SELVA, KUTPO, DAGHL, ATATP, YESIL, SERVE, YAPRK, VANGD
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16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, SAMAT, METUR, CEOEM
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16:28
YAPRK, VANGD, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:28
CRFSA, SAMAT, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında