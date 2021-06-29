***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:13
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944732
BIST
12:291.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,56
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:298,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:2910,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:29496,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 496,48
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TKURU
|271,00
|2.664.472
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.228.251
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.151.102
|% 9,83
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,82
|18.349.512
|% -8,54
|
|NUGYO
|12,06
|4.189.349
|% -8,08
|
|EUKYO
|7,67
|4.265.080
|% -6,69
|
|ALKA
|16,61
|11.366.927
|% -6,58
|
|THYAO
|13,42
|636.117.264
|% -3,17
|
|GARAN
|8,14
|501.270.673
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,92
|322.772.404
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,45
|305.267.295
|% 9,38
|
|KOZAL
|115,00
|204.207.516
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,92
|322.772.404
|% -1,03
|
|GARAN
|8,14
|501.270.673
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,16
|123.982.489
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|69.983.207
|% -1,57
|
|THYAO
|13,42
|636.117.264
|% -3,17
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7094
|8,7111
|% 0,32
|
|Euro
|10,3519
|10,3817
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0388
|12,0991
|% 0,11
|
|Frank
|9,4345
|9,4914
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% 0,34
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-6,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-21,16
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|-0,68
|