***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:07
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062583
BIST
13:343.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -26,07
|Açılış
|: 3.649
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
13:3418,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2515
En Düşük
18,2119
13:3418,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1235
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5728
En Düşük
18,4317
13:341.012,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.012,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ROYAL
|6,93
|1.428.516
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.090.125
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|761.484
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|2.244.342
|% 9,97
|
|VAKBN
|15,66
|181.333.106
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|45.404.655
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.520.199
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|144.900.418
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,97
|672.125
|% -9,73
|
|TSPOR
|4,71
|98.883.922
|% -7,65
|
|AKBNK
|18,00
|8.688.519.089
|% 2,80
|
|YKBNK
|9,29
|7.571.213.511
|% -4,13
|
|THYAO
|75,40
|6.901.295.304
|% 0,60
|
|ISCTR
|11,69
|6.657.401.852
|% -6,85
|
|ASELS
|31,96
|4.345.527.137
|% -0,87
|
|YKBNK
|9,29
|7.571.213.511
|% -4,13
|
|EKGYO
|5,20
|3.096.423.533
|% -2,80
|
|ISCTR
|11,69
|6.657.401.852
|% -6,85
|
|AKBNK
|18,00
|8.688.519.089
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,60
|3.565.936.571
|% 1,89
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2403
|18,2493
|% 0,19
|
|Euro
|18,5660
|18,5733
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,2938
|21,4005
|% 0,29
|
|Frank
|19,1316
|19,2469
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.813
|6.860
|4,00
|
|Yarım
|3.320
|3.354
|4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|0,83
|