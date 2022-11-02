***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 12:09
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076155
BIST
13:154.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,36
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:1518,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:1518,4461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:15990,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,34
|Açılış
|: 990,56
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:13
|NTGAZ
|35,88
|179.949.612
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.076.248
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|140.322.272
|% 9,92
|
|ERCB
|84,95
|63.264.794
|% 9,61
|
|ALARK
|73,40
|1.023.918.175
|% 9,55
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|189.306.505
|% -7,40
|
|HEDEF
|13,71
|65.887.196
|% -7,18
|
|LIDER
|44,98
|35.592.342
|% -6,80
|
|YAPRK
|48,84
|21.836.380
|% -6,79
|
|ASELS
|34,74
|3.131.497.448
|% 4,20
|
|THYAO
|101,20
|3.026.888.577
|% -1,17
|
|SASA
|126,50
|2.194.997.353
|% -3,80
|
|TUPRS
|395,50
|1.323.121.017
|% 1,41
|
|PETKM
|13,96
|1.254.368.131
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,60
|1.041.647.255
|% 2,00
|
|ODAS
|8,35
|1.178.087.526
|% 6,51
|
|TSKB
|3,07
|402.724.225
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,01
|264.431.103
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,02
|118.816.410
|% 3,03
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6182
|% 0,17
|
|Euro
|18,4354
|18,4444
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3332
|21,4402
|% 0,22
|
|Frank
|18,6011
|18,7131
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,54
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|32,00
|
|Tam
|6.660
|6.709
|14,00
|
|Yarım
|3.245
|3.280
|7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,34
|