***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 13:27
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076501
BIST
14:314.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 26,61
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:3118,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:3118,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:31969,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,40
|Açılış
|: 969,02
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KAREL
|23,32
|132.782.710
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.353.681
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.903.263
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.497.951
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.340.556
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,50
|46.899.841
|% -7,23
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.120.862.347
|% 1,39
|
|TUPRS
|404,60
|3.848.597.000
|% 2,43
|
|SASA
|135,60
|2.879.367.733
|% 7,28
|
|ASELS
|35,24
|2.846.154.714
|% -1,78
|
|PETKM
|14,03
|1.947.111.607
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.094.633.068
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.596.826.003
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|122.824.329
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,89
|1.277.052.385
|% -0,89
|
|PETKM
|14,03
|1.947.111.607
|% 0,79
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6186
|% 0,01
|
|Euro
|18,1524
|18,1695
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,8951
|20,9999
|% -1,22
|
|Frank
|18,2952
|18,4054
|% -1,06
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% -0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.542
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|-1,38
|
Seans Raporu
14:29
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14:45SNGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 313, 856 adet işlem
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14:44KERVN
Yüzde 8.86 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 393, 460 adet işlem
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14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 21 artarak (% 0.48 ) 4, 440
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14:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, IHLAS
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14:43XU100
Endeks 4, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 51, 889.00 milyon TL de