***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 12:52
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087478
BIST
13:245.204
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 137,61
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:2418,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
13:2419,8310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0684
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:241.065,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -16,58
|Açılış
|: 1.065,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:22
|ULAS
|11,22
|4.749.333
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.194.949
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|463.224
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.528.102.311
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|468.824.428
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|253.157.752
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,17
|239.631.061
|% -9,85
|
|CEOEM
|15,58
|11.282.225
|% -4,24
|
|PAGYO
|32,50
|10.588.580
|% -3,85
|
|THYAO
|141,20
|3.563.515.988
|% 3,07
|
|ASELS
|58,25
|3.361.900.786
|% 3,28
|
|ISCTR
|12,05
|2.988.030.156
|% 7,88
|
|AKBNK
|18,22
|2.970.165.835
|% 5,38
|
|EKGYO
|8,10
|2.587.388.709
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,88
|999.949.777
|% 5,88
|
|EKGYO
|8,10
|2.587.388.709
|% 1,89
|
|ISCTR
|12,05
|2.988.030.156
|% 7,88
|
|VAKBN
|11,18
|2.069.513.856
|% 5,37
|
|YKBNK
|11,78
|1.942.545.068
|% 5,94
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6477
|18,6514
|% 0,16
|
|Euro
|19,8096
|19,8349
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,9513
|23,0664
|% -0,54
|
|Frank
|19,9854
|20,1058
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,15
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-30,42
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,17
|
|Cumhuriyet
|7.153
|7.261
|-96,00
|
|Tam
|7.189
|7.236
|-92,00
|
|Yarım
|3.482
|3.538
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.768
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,49
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,21
|