***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:00
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113337
BIST
11:444.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,63%
|| 433,66
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4418,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4420,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:441.112,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.112,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KRDMD
|17,49
|380.832.410
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.603.663
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.437.226
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|445.899.492
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.714.165.890
|% 9,98
|
|ASELS
|58,00
|1.908.936.897
|% 9,54
|
|EREGL
|41,32
|1.203.646.122
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,50
|1.150.126.332
|% 9,77
|
|SISE
|42,70
|1.015.399.879
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|581.368.245
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,05
|374.354.291
|% 5,22
|
|EKGYO
|7,20
|406.651.126
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,03
|141.460.189
|% 5,21
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8482
|18,8508
|% 0,09
|
|Euro
|20,2218
|20,2318
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,7165
|22,8305
|% -0,64
|
|Frank
|20,3314
|20,4539
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0076
|5,0327
|% 0,06
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:53XU100
Endeks 4, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 64 üstünde . İşlem hacmi 23, 384.00 milyon TL de
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TOASO, ALARK
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, HEKTS
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 394, 98 artarak (% 9.80 ) 4, 423
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, BRKO, AKBNK, UMPAS, ARCLK, NIBAS, HLGYO, KLKIM, MGROS, THYAO