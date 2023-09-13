***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 16:23
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194459
BIST
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18:008.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -145,78
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0026,9515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1088
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0028,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0574
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:001.657,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.657,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EBEBK
|74,80
|50.848.442
|% 10,00
|
|SRVGY
|326,70
|201.356.285
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|80.162.444
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|254.914.472
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.081.338
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|187.995.354
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|202.805.948
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.154.135
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.467.935
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|634.858.818
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.180.860.116
|% 1,84
|
|ENKAI
|37,04
|7.866.742.727
|% -2,99
|
|YKBNK
|16,35
|5.693.911.035
|% 0,99
|
|THYAO
|231,70
|5.575.757.284
|% -1,82
|
|EREGL
|43,98
|4.669.352.368
|% -3,55
|
|YKBNK
|16,35
|5.693.911.035
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,49
|2.592.107.215
|% -4,28
|
|ZOREN
|4,82
|1.389.050.302
|% -2,03
|
|SKBNK
|5,51
|1.319.376.128
|% 5,35
|
|AKGRT
|6,07
|1.445.003.841
|% 7,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9430
|26,9485
|% 0,39
|
|Euro
|28,9547
|28,9634
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,5517
|33,7199
|% 0,26
|
|Frank
|30,0598
|30,2409
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,50
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,33
|