***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 14:50
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197339
BIST
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16:468.329
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,60
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:4627,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0637
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:4628,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0771
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:461.671,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.671,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TETMT
|2.594,90
|107.931.951
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|145.693.057
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.055.603
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|764.840.601
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|125.566.690
|% -9,94
|
|THYAO
|231,30
|9.319.397.887
|% -0,52
|
|SASA
|50,45
|9.261.529.389
|% 9,91
|
|TUPRS
|169,60
|9.154.429.641
|% 2,17
|
|ISCTR
|25,66
|5.561.317.552
|% 1,99
|
|HEKTS
|25,80
|4.748.430.610
|% 8,13
|
|ZOREN
|5,52
|3.620.116.770
|% 8,88
|
|KATMR
|2,36
|761.573.774
|% -4,84
|
|ADESE
|2,44
|764.840.601
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,08
|1.075.936.201
|% 1,24
|
|ODAS
|12,88
|3.001.613.512
|% 6,53
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2637
|27,2695
|% 0,23
|
|Euro
|28,9083
|28,9198
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1178
|33,2839
|% -0,03
|
|Frank
|29,7294
|29,9085
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2466
|7,2830
|% 0,20
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,17
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,05
|
Seans Raporu
16:46
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