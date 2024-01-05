***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2024 15:10
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233083
BIST
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16:287.573
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 25,45
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:2829,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0708
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:2832,5993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0852
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:281.957,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.957,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,50
|32.672.503
|% -6,05
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,00
|4.144.299.522
|% 0,73
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,87
|2.005.548.538
|% -0,20
|
|AKBNK
|36,52
|1.884.088.079
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,53
|1.174.869.993
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,47
|1.299.390.158
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|507.258.778
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|BEGYO
|3,61
|375.146.624
|% 5,87
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8196
|29,8255
|% 0,24
|
|Euro
|32,5859
|32,5993
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,6863
|37,8753
|% 0,18
|
|Frank
|34,8451
|35,0550
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9334
|7,9732
|% 0,30
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|948,87
|951,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,98
|1.031,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,31
|78,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,80
|2.030,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:28
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-
16:43KCAER
Yüzde 8.11 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 204, 248 adet işlem
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16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
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16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
-
16:41KBORU
Yüzde 8.52 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 729, 824 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 7, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 49, 065.00 milyon TL de