***AKCNS* *KLRHO* *TGV* *EDIP* *AKSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.09.2022 09:25
***AKCNS******KLRHO******TGV******EDIP******AKSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKCNS, AKSEN, EDIP, KLRHO]
İlgili Fonlar [TGV]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063257
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
0
En Düşük
0
18:0518,2641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05990,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,61
|Açılış
|: 991,05
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|CEOEM
|12,55
|15.027.120
|% 4,15
|
|BAYRK
|7,10
|8.186.225
|% 0,00
|
|BIOEN
|10,77
|61.354.472
|% 0,00
|
|BOBET
|6,20
|24.187.272
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,00
|111.652.151
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,15
|388.992.531
|% 0,00
|
|AGYO
|5,72
|47.320.268
|% 0,00
|
|ADEL
|32,48
|7.916.942
|% 0,00
|
|ADESE
|1,19
|235.878.421
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2557
|18,2624
|% 0,18
|
|Euro
|18,2404
|18,2684
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9641
|21,0692
|% -0,10
|
|Frank
|18,8861
|18,9999
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8419
|4,8661
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,48
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.696
|6.769
|-23,00
|
|Yarım
|3.263
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS