***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.07.2022Tescil Tarihi14.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.07.2022 / 10619AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 05.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.14.07.2022 tarihinde tescil edilerek , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045764BIST