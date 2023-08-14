***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.07.2023Tescil Tarihi12.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.08.2023-10892AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.31.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.12.08.2023 tarihinde tescil edilerek ,Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185175BIST