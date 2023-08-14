***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.08.2023 16:11
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.07.2023
Tescil Tarihi
12.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.08.2023-10892
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.31.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.
12.08.2023 tarihinde tescil edilerek ,Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185175
BIST