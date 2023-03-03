***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. revize edilmiş ESAS SÖZLEŞME PDF formatında ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119648BIST