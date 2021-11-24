***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2021 16:47
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 15.05.2019 tarih ve 9829 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 100.000.000.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 15/05/2019 15/05/2019 9829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979450
BIST
16:441.821
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 36,28
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:4412,0239
En Yüksek
|Değişim
|: -6,12%
|| -0,7834
|Açılış
|: 12,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:4413,4614
En Yüksek
|Değişim
|: -6,76%
|| -0,9759
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:44693,61
En Yüksek
|Değişim
|: -6,08%
|| -44,94
|Açılış
|: 693,61
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:44
|RALYH
|14,74
|20.279.736
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|45.605.887
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|76.981.128
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.998.069
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|46.552.629
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|122.978.735
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.739.161
|% -9,97
|
|GESAN
|22,92
|64.160.634
|% -8,98
|
|TETMT
|232,00
|15.937.915
|% -8,45
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,83
|4.217.650.779
|% 2,25
|
|THYAO
|19,16
|2.949.712.013
|% 2,35
|
|AKBNK
|6,98
|2.265.013.939
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,52
|2.209.303.601
|% 2,33
|
|KRDMD
|8,87
|2.181.694.171
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,52
|2.209.303.601
|% 2,33
|
|GARAN
|11,83
|4.217.650.779
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.265.013.939
|% 1,16
|
|PETKM
|8,02
|2.042.928.922
|% 1,13
|
|KRDMD
|8,87
|2.181.694.171
|% 1,84
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9902
|12,0239
|% -6,12
|
|Euro
|13,4147
|13,4614
|% -6,76
|
|Sterlin
|16,0913
|16,1720
|% -5,95
|
|Frank
|12,8662
|12,9437
|% -6,00
|
|Riyal
|3,2151
|3,2313
|% -5,67
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,39
|
|Altın Gr.
|695
|695
|-43,14
|
|Cumhuriyet
|4.588
|4.658
|-171,00
|
|Tam
|4.564
|4.696
|-170,51
|
|Yarım
|2.206
|2.271
|-82,49
|
|Çeyrek
|1.106
|1.136
|-41,24
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|-0,59
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,09
|
Seans Raporu
16:44
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16:57POLTK
Yüzde 6.04 oranında artışla 346.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 180 adet işlem
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16:56ASELS
Yüzde 6.89 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 648, 493 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 1.60 ) 1, 976
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16:55XU100
Endeks 1, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 40, 170.00 milyon TL de
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16:55KFEIN
Yüzde 7.71 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 993, 528 adet işlem