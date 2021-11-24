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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

24.11.2021 16:47
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 15.05.2019 tarih ve 9829 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 100.000.000.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştir

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 15/05/2019 15/05/2019 9829



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979450


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