***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
08.03.2023 14:27
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2021
Açıklamalar
Esas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 22.12.2022 tarih ve 10731 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 122.133.037.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 21/12/2022 22/12/2022 10731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121548
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.107,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|5,39
|87.229.957
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.345.430
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,30
|61.572.430
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.806.983
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.331.080
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.156
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.020.054
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.774.034
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,32
|6.265.983.884
|% -4,97
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|EREGL
|43,06
|4.597.471.029
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|SKBNK
|2,69
|729.482.405
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,12
|1.990.431.030
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9388
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|19,9622
|19,9713
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,2972
|22,4090
|% -0,05
|
|Frank
|20,0034
|20,1239
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
|