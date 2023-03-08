***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2021AçıklamalarEsas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 22.12.2022 tarih ve 10731 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 122.133.037.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştirBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6 21/12/2022 22/12/2022 10731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121548BIST