***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
11.09.2023 12:20
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2023
Açıklamalar
Esas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 05.09.2023 tarih ve 10907 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 177.977.573.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
183622 05/09/2023 05/09/2023 10907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193672
BIST
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16:468.202
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -123,23
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:4626,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0419
|Açılış
|: 26,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:4628,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1522
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:461.665,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.666,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RYGYO
|23,76
|102.227.098
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.174.506
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.728.097
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.025.658
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.672.790
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.438.076.488
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KZGYO
|47,68
|5.494.383.853
|% 7,44
|
|THYAO
|237,30
|5.187.836.318
|% -2,47
|
|ENKAI
|35,74
|4.906.157.881
|% 4,38
|
|ISCTR
|23,30
|4.508.071.373
|% -5,67
|
|ZOREN
|5,18
|2.429.363.583
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,15
|3.379.246.958
|% -3,48
|
|SKBNK
|5,77
|1.538.739.970
|% 4,53
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KLGYO
|3,37
|749.934.751
|% 0,90
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8724
|26,8784
|% 0,16
|
|Euro
|28,8700
|28,8818
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,5809
|33,7493
|% 0,66
|
|Frank
|30,0197
|30,2006
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:46
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17:01ENERY
Yüzde -9.70 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 909, 143 adet işlem
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17:00KAYSE
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