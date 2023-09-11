***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2023AçıklamalarEsas Sözleşme Madde 6'da bulunan Şirketin Sermayesi bölümünde 05.09.2023 tarih ve 10907 sayılı TSG de tescillenen şirket sermayesinin 177.977.573.-TL çıkarılması ile ilgili madde güncellenmiştirBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No183622 05/09/2023 05/09/2023 10907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193672BIST