***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020AçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporu ekli PDF dosya ile ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822141BIST