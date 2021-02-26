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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

26.02.2021 20:53



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Açıklamalar

Akdeniz Faktoring AŞ nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ekli PDF dosya ile ilişikte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913634


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ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
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Dolar 7,4200 7,4283 % 1,03  
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Sterlin 10,3227 10,3745 % 0,53  
Frank 8,1239 8,1729 % 0,52  
Riyal 1,9730 1,9829 % 0,94  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -43,47  
Altın Gr. 411 412 -7,02  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 -1,02  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,20  
B. Petrol 65,19 65,19 -0,93  
Seans Raporu 18:05
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