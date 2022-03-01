***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022AçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş'nin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekli PDF dosya ile ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005944BIST