***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş.31.12.2022 faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117707BIST