***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERYeni Bakiye26 50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -9 1.076 1.067İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı9.663 -9.663Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 508 2.506 -3.014Dönem Sonu Bakiyeler59.663 -44 1.840 1.076 62.535Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler59.663 -44 1.840 1.076 62.535Yeni Bakiye26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15 1.971 1.956Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 40.337 40.337Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.076 -1.076Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -59 2.916 1.971 104.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ63.827 84.956FAKTORİNG GELİRLERİ27 63.827 84.956Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler57.210 75.276İskontolu56.040 71.303Diğer1.170 3.973Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.617 9.680İskontolu6.617 9.678DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -53.072 -76.176Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-46.784 -65.748Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-756İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.044 -8.313Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.244 -1.359BRÜT KAR (ZARAR)10.755 8.780ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -7.186 -7.236Personel Giderleri-3.660 -3.045Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-245 -97Genel İşletme Giderleri-3.281 -4.007Diğer-87BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)3.569 1.544DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 359 4.410Bankalardan Alınan Faizler76 259Kambiyo İşlemleri Karı1 201Diğer282 3.950KARŞILIK GİDERLERİ33 -1.334 -3.689Özel Karşılıklar-1.334 -3.689DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1 -197Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -197NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.593 2.068BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.593 2.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -622 -992Cari Vergi Karşılığı-668 -1.155Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi46 163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.971 1.076DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.971 1.076Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.971 1.076Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.971 1.748Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 54.791 75.276Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -51.828 -76.176Alınan Ücret ve Komisyonlar27 6.617 9.680Elde Edilen Diğer Kazançlar32 283 4.410Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.162 11Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -7.186 -3.045Ödenen Vergiler-4.038 -625Diğer22,33,34 2.170 -7.783Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-284.794 39.316Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -13.310 132.006Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -39.791 -23.260Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -848 1.028Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -247.820 -68.457Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 16.975 -2.001Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-282.823 41.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -48 -27.608Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller51.526Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-48 23.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 8.802.776 8.402.097Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -8.577.149 -8.448.097Diğer40.337Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit265.964 -46.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.907 18.982Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.276 294Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.369 19.276Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.971 1.076DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-15 -8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -15 -8Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19 -10Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4 2Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.956 1.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.369 2.369 19.276 19.276GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 258.739 258.739 245.428 245.428Faktoring Alacakları257.059 257.059 242.073 242.073İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 255.785 255.785 235.477 235.477Diğer Faktoring Alacakları9.1 1.274 1.274 6.596 6.596İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.787 21.787 22.405 22.405Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -20.107 -20.107 -19.050 -19.050ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 107 107 131 131MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 116 116 109 109YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 11 11ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 92 92 43 43DİĞER AKTİFLER14 2.008 2.008 24.712 24.712ARA TOPLAM263.442 263.442 289.699 289.699SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)90.000 90.000 27.500 27.500Satış Amaçlı15 90.000 90.000 27.500 27.500VARLIKLAR TOPLAMI353.442 353.442 317.199 317.199YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 157.814 157.814 250.006 250.006FAKTORİNG BORÇLARI9.1 912 912 1.760 1.760KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 70.000 70.000GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0KARŞILIKLAR504 504 214 214Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 479 479 214 214Genel Karşılıklar25 25CARİ VERGİ BORCU22 808 808 631 631ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 18.576 18.576 2.053 2.053ARA TOPLAM248.614 248.614 254.664 254.664SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0ÖZKAYNAKLAR104.828 104.828 62.535 62.535Ödenmiş Sermaye26 100.000 100.000 59.663 59.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -59 -59 -44 -44Kar Yedekleri2.916 2.916 1.840 1.840Yasal Yedekler26 1.861 1.861 1.807 1.807Statü Yedekleri33 33 33 33Olağanüstü Yedekler26 1.022 1.022Kar veya Zarar26 1.971 1.971 1.076 1.076Dönem Net Kâr veya Zararı1.971 1.971 1.076 1.076YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI353.442 353.442 317.199 317.199Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.328 1.328 1.586 1.586RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ57.060 57.060 52.190 52.190ALINAN TEMİNATLAR37 5.800 5.800 5.800 5.800VERİLEN TEMİNATLAR37 35.526 35.526 41.578 41.578TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER37 312.732 13.561 326.293 298.083 19.322 317.405NAZIM HESAPLAR TOPLAMI412.446 13.561 426.007 399.237 19.322 418.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822138BIST