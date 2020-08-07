***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler59.663 -44 1.840 1.076 62.535Yeni Bakiye26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 0 -249 -249Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı40.337 40.337Kar Dağıtımı1.076 -1.076Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.076 -1.076Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -44 2.916 -249 102.623Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -59 2.916 1.971 104.828Yeni Bakiye26 100.000 -59 2.916 1.971 104.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.416 1.416Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.971 -1.971Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -59 4.887 1.416 106.244Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ23.810 34.613FAKTORİNG GELİRLERİ27 23.810 34.613Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler19.532 31.330İskontolu19.511 30.751Diğer21 579Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.278 3.283İskontolu4.278 3.283FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -18.728 -31.094Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-15.619 -30.477Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-59 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.514 0Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-536 -617BRÜT KAR (ZARAR)5.082 3.519ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -3.623 -3.266Personel Giderleri-1.872 -1.767Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-103 -220Genel İşletme Giderleri-1.648 -1.270Diğer0 -9BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.459 253DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 409 344Bankalardan Alınan Faizler36 74Kambiyo İşlemleri KarıDiğer373 269KARŞILIK GİDERLERİ33 -75 -749Özel Karşılıklar-75 -749DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1Kambiyo İşlemleri Zararı-1NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.792 -152BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.792 -152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -376 -97Cari Vergi Karşılığı-398 -132Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22 35SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.416 -249DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.416 -249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.416 -249Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.416 568Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri22,32,33 19.494 30.655Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -18.192 -30.477Alınan Ücret ve Komisyonlar27 4.278 3.283Elde Edilen Diğer Kazançlar32 373 270Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar196Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -3.623 -3.266Ödenen Vergiler-1.936 -93Diğer22,33,34 1.022Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim40.672 83.520Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 34.815 53.059Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 421 22.895Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 7.938 227Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -1.472Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -1.030 7.339Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı42.088 84.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -127 -62.607Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-127 -62.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 6.821.729 3.759.103Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -6.861.716 -3.829.909Diğer40.337Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-39.987 -30.469Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.974 -8.988Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.369 19.276Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.343 10.288Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35 1.416 -249DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.416 -249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 4.343 4.343 2.369 2.369GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)223.924 223.924 258.739 258.739Faktoring Alacakları222.450 222.450 257.059 257.059İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 222.380 222.380 255.785 255.785Diğer Faktoring Alacakları9.1 70 70 1.274 1.274Takipteki Alacaklar9.3 21.300 21.300 21.787 21.787Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -19.826 -19.826 -20.107 -20.107ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 86 86 107 107MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 219 219 116 116YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 11 11ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 114 114 92 92DİĞER AKTİFLER14 1.632 1.632 2.008 2.008ARA TOPLAM230.318 230.318 263.442 263.442SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)90.000 90.000 90.000 90.000Satış Amaçlı15 90.000 90.000 90.000 90.000VARLIKLAR TOPLAMI320.318 320.318 353.442 353.442YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 166.754 166.754 157.814 157.814FAKTORİNG BORÇLARI9.1 8.851 8.851 912 912KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 19.600 19.600 70.000 70.000GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR1.193 1.193 504 504Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 582 582 479 479Diğer Karşılıklar21 611 611 25 25CARİ VERGİ BORCU22 20 20 808 808ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 17.656 17.656 18.576 18.576ARA TOPLAM214.074 0 214.074 248.614 248.614SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR106.244 106.244 104.828 104.828Ödenmiş Sermaye26 100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -59 -59 -59 -59Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri4.887 4.887 2.916 2.916Yasal Yedekler26 1.960 1.960 1.861 1.861Statü Yedekleri26 33 33 33 33Olağanüstü Yedekler26 2.894 2.894 1.022 1.022Kar veya Zarar1.416 1.416 1.971 1.971Dönem Net Kâr veya Zararı35 1.416 1.416 1.971 1.971YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI320.318 0 320.318 353.442 353.442Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ630 630 1.328 1.328RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ61.965 61.965 57.060 57.060ALINAN TEMİNATLAR37 5.800 5.800 5.800 5.800VERİLEN TEMİNATLAR37 36.889 36.889 35.526 35.526TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 270.785 12.264 283.049 312.732 13.561 326.293NAZIM HESAPLAR TOPLAMI376.069 12.264 388.333 412.446 13.561 426.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866746BIST