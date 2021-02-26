***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.02.2021 20:52
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
59.663 -44 1.840 1.076 62.435
Yeni Bakiye
26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 1.971 1.956
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 40.337 40.337
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.076 -1.076
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Yeni Bakiye
26 100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 1.144 1.161
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.971 -1.971
Dönem Sonu Bakiyeler
-42 4.887 1.144 105.989
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.216 63.827
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 46.216 63.827
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.744 57.210
İskontolu
35.720 56.040
Diğer
24 1.170
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.472 6.617
İskontolu
10.472 6.617
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -37.932 -53.072
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.586 -46.784
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.737 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.483 -5.044
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.126 -1.244
BRÜT KAR (ZARAR)
8.284 10.755
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -7.445 -7.186
Personel Giderleri
-3.691 -3.660
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-49 -245
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.705 -3.281
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
839 3.569
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 1.151 359
Bankalardan Alınan Faizler
172 76
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
0 1
Diğer
979 282
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -431 -1.334
Özel Karşılıklar
-431 -1.334
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -1
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.558 2.593
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.558 2.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -414 -622
Cari Vergi Karşılığı
-416 -668
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2 46
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.144 1.971
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.144 1.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.144 1.971
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.144 1.971
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 35.485 54.791
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -36.806 -51.828
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 10.472 6.617
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 979 283
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3 1.162
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -7.445 -7.186
Ödenen Vergiler
-3.307 -4.038
Diğer
22,33,34 1.763 2.170
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-40.778 -284.794
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -27.954 -13.310
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -5.272 -39.791
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 217 -848
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -818 -247.820
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -6.951 16.975
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-39.634 -282.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -214 -48
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.951
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.951
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-214 -48
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 7.832.692 8.802.776
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -7.791.179 -8.577.149
Diğer
40.337
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
41.513 265.964
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.665 -16.907
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.369 19.276
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.034 2.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.144 1.971
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 17 -15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 -15
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.161 1.956
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 4.034 4.034 2.369 2.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
286.693 286.693 258.739 258.739
Faktoring Alacakları
286.645 286.645 257.059 257.059
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 286.306 286.306 255.785 255.785
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 339 339 1.274 1.274
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 19.699 19.699 21.787 21.787
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -19.651 -19.651 -20.107 -20.107
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 80 80 107 107
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 250 250 116 116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 45 45 11 11
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 90 90 92 92
DİĞER AKTİFLER
14 6.245 6.245 866 866
ARA TOPLAM
297.437 297.437 262.300 262.300
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
90.000 90.000 90.000 90.000
Satış Amaçlı
15 90.000 90.000 90.000 90.000
VARLIKLAR TOPLAMI
387.437 387.437 352.300 352.300
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 214.299 214.299 157.814 157.814
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.130 1.130 912 912
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 52.661 52.661 68.858 68.858
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
506 506 504 504
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 480 480 479 479
Diğer Karşılıklar
26 26 25 25
CARİ VERGİ BORCU
22 548 548 808 808
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 12.304 12.304 18.576 18.576
ARA TOPLAM
281.448 0 281.448 247.472 0 247.472
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
105.989 105.989 104.828 104.828
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -42 -42 -59 -59
Kar Yedekleri
4.887 4.887 2.916 2.916
Yasal Yedekler
26 1.960 1.960 1.861 1.861
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 2.894 2.894 1.022 1.022
Kar veya Zarar
1.144 1.144 1.971 1.971
Dönem Net Kâr veya Zararı
26 1.144 1.144 1.971 1.971
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
387.437 0 387.437 352.300 0 352.300
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
642 642 1.328 1.328
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
56.529 56.529 57.060 57.060
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
.233 38.233 35.526 35.526
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 332.574 12.732 345.306 312.732 13.561 326.293
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
433.778 12.732 446.510 412.446 13.561 426.007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913629
BIST