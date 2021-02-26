***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler59.663 -44 1.840 1.076 62.435Yeni Bakiye26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15 1.971 1.956Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 40.337 40.337Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.076 -1.076Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -59 2.916 1.971 104.828Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -59 2.916 1.971 104.828Yeni Bakiye26 100.000 -59 2.916 1.971 104.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 1.144 1.161Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.971 -1.971Dönem Sonu Bakiyeler-42 4.887 1.144 105.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ46.216 63.827FAKTORİNG GELİRLERİ27 46.216 63.827Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler35.744 57.210İskontolu35.720 56.040Diğer24 1.170Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar10.472 6.617İskontolu10.472 6.617Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -37.932 -53.072Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-29.586 -46.784Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.737 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.483 -5.044Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.126 -1.244BRÜT KAR (ZARAR)8.284 10.755ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -7.445 -7.186Personel Giderleri-3.691 -3.660Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-49 -245Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-3.705 -3.281Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)839 3.569DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 1.151 359Bankalardan Alınan Faizler172 76Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı0 1Diğer979 282KARŞILIK GİDERLERİ33 -431 -1.334Özel Karşılıklar-431 -1.334Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1 -1Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -1Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.558 2.593BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.558 2.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -414 -622Cari Vergi Karşılığı-416 -668Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2 46SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.144 1.971DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.144 1.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.144 1.971Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.144 1.971Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 35.485 54.791Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -36.806 -51.828Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 10.472 6.617Elde Edilen Diğer Kazançlar32 979 283Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3 1.162Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -7.445 -7.186Ödenen Vergiler-3.307 -4.038Diğer22,33,34 1.763 2.170Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-40.778 -284.794Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -27.954 -13.310Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -5.272 -39.791Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 217 -848Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -818 -247.820Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -6.951 16.975Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-39.634 -282.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -214 -48Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.951Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.951Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-214 -48FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 7.832.692 8.802.776Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -7.791.179 -8.577.149Diğer40.337Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit41.513 265.964Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.665 -16.907Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.369 19.276Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.034 2.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.144 1.971DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26 17 -15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 -15Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -19Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.161 1.956Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 4.034 4.034 2.369 2.369GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)286.693 286.693 258.739 258.739Faktoring Alacakları286.645 286.645 257.059 257.059İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 286.306 286.306 255.785 255.785Diğer Faktoring Alacakları9.1 339 339 1.274 1.274İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 19.699 19.699 21.787 21.787Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -19.651 -19.651 -20.107 -20.107ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 80 80 107 107MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 250 250 116 116YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 45 45 11 11ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 90 90 92 92DİĞER AKTİFLER14 6.245 6.245 866 866ARA TOPLAM297.437 297.437 262.300 262.300SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)90.000 90.000 90.000 90.000Satış Amaçlı15 90.000 90.000 90.000 90.000VARLIKLAR TOPLAMI387.437 387.437 352.300 352.300YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 214.299 214.299 157.814 157.814FAKTORİNG BORÇLARI9.1 1.130 1.130 912 912KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 52.661 52.661 68.858 68.858GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0KARŞILIKLAR506 506 504 504Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 480 480 479 479Diğer Karşılıklar26 26 25 25CARİ VERGİ BORCU22 548 548 808 808ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 12.304 12.304 18.576 18.576ARA TOPLAM281.448 0 281.448 247.472 0 247.472SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR105.989 105.989 104.828 104.828Ödenmiş Sermaye26 100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -42 -42 -59 -59Kar Yedekleri4.887 4.887 2.916 2.916Yasal Yedekler26 1.960 1.960 1.861 1.861Statü Yedekleri33 33 33 33Olağanüstü Yedekler26 2.894 2.894 1.022 1.022Kar veya Zarar1.144 1.144 1.971 1.971Dönem Net Kâr veya Zararı26 1.144 1.144 1.971 1.971YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI387.437 0 387.437 352.300 0 352.300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ642 642 1.328 1.328RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ56.529 56.529 57.060 57.060ALINAN TEMİNATLAR37 5.800 5.800 5.800 5.800VERİLEN TEMİNATLAR.233 38.233 35.526 35.526TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 332.574 12.732 345.306 312.732 13.561 326.293NAZIM HESAPLAR TOPLAMI433.778 12.732 446.510 412.446 13.561 426.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913629BIST