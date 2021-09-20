***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 59 2.916 1.971 104.828Yeni Bakiye26 100.000 59 2.916 1.971 104.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 1.416 1.416Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.971 -1.971Dönem Sonu Bakiyeler100.000 59 4.887 1.416 106.244Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 42 4.887 1.144 105.989Yeni Bakiye26 100.000 42 4.887 1.144 105.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 1.989 1.989Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.144 -1.144Dönem Sonu Bakiyeler26 100.000 42 6.031 1.989 107.978Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ34.905 23.810FAKTORİNG GELİRLERİ27 34.905 23.810Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler28.736 19.532İskontolu28.736 19.511Diğer0 21Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.169 4.278İskontolu6.169 4.278DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -29.866 -18.728Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-16.376 -15.619Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-6.025 -59İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.341 -2.514Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.124 -536BRÜT KAR (ZARAR)5.039 5.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -3.292 -3.623Personel Giderleri-1.714 -1.872Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-107 -103Genel İşletme Giderleri-1.471 -1.648DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.747 1.459DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 1.086 409Bankalardan Alınan Faizler151 36Kambiyo İşlemleri Karı0 0Diğer935 373KARŞILIK GİDERLERİ33 -86 -75Özel Karşılıklar-86 -75DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1 -1Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -1NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.746 1.792BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.746 1.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -757 -376Cari Vergi Karşılığı-766 -398Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9 22SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.989 1.416DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.989 1.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.989 1.416Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.988 1.416Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 28.802 19.494Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -28.743 -18.192Alınan Ücret ve Komisyonlar27 6.169 4.278Elde Edilen Diğer Kazançlar32 935 373Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Pers