***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
20.09.2021 18:12
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 59 2.916 1.971 104.828
Yeni Bakiye
26 100.000 59 2.916 1.971 104.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.416 1.416
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.971 -1.971
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 59 4.887 1.416 106.244
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 42 4.887 1.144 105.989
Yeni Bakiye
26 100.000 42 4.887 1.144 105.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.989 1.989
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.144 -1.144
Dönem Sonu Bakiyeler
26 100.000 42 6.031 1.989 107.978
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.905 23.810
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 34.905 23.810
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
28.736 19.532
İskontolu
28.736 19.511
Diğer
0 21
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.169 4.278
İskontolu
6.169 4.278
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -29.866 -18.728
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.376 -15.619
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-6.025 -59
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.341 -2.514
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.124 -536
BRÜT KAR (ZARAR)
5.039 5.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -3.292 -3.623
Personel Giderleri
-1.714 -1.872
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-107 -103
Genel İşletme Giderleri
-1.471 -1.648
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.747 1.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 1.086 409
Bankalardan Alınan Faizler
151 36
Kambiyo İşlemleri Karı
0 0
Diğer
935 373
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -86 -75
Özel Karşılıklar
-86 -75
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.746 1.792
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.746 1.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -757 -376
Cari Vergi Karşılığı
-766 -398
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 22
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.989 1.416
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.989 1.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.989 1.416
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.988 1.416
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 28.802 19.494
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -28.743 -18.192
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 6.169 4.278
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 935 373
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Pers