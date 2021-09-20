***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 59 2.916 1.971 104.828Yeni Bakiye26 100.000 59 2.916 1.971 104.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 1.416 1.416Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.971 -1.971Dönem Sonu Bakiyeler100.000 59 4.887 1.416 106.244Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 42 4.887 1.144 105.989Yeni Bakiye26 100.000 42 4.887 1.144 105.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 1.989 1.989Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 1.144 -1.144Dönem Sonu Bakiyeler26 100.000 42 6.031 1.989 107.978Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ34.905 23.810FAKTORİNG GELİRLERİ27 34.905 23.810Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler28.736 19.532İskontolu28.736 19.511Diğer0 21Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.169 4.278İskontolu6.169 4.278DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -29.866 -18.728Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-16.376 -15.619Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-6.025 -59İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.341 -2.514Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.124 -536BRÜT KAR (ZARAR)5.039 5.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -3.292 -3.623Personel Giderleri-1.714 -1.872Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-107 -103Genel İşletme Giderleri-1.471 -1.648DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.747 1.459DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 1.086 409Bankalardan Alınan Faizler151 36Kambiyo İşlemleri Karı0 0Diğer935 373KARŞILIK GİDERLERİ33 -86 -75Özel Karşılıklar-86 -75DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1 -1Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -1NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.746 1.792BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.746 1.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -757 -376Cari Vergi Karşılığı-766 -398Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9 22SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.989 1.416DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.989 1.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.989 1.416Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.988 1.416Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 28.802 19.494Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -28.743 -18.192Alınan Ücret ve Komisyonlar27 6.169 4.278Elde Edilen Diğer Kazançlar32 935 373Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -3.292 -3.623Ödenen Vergiler-2.248 -1.936Diğer22,33,34 365 1.022Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-26.707 40.672Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -100 34.815Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 1.682 421Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 307 7.938Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -18.408 -1.472Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -10.188 -1.030Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-24.719 42.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -77 -127Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-251Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar251Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-77 -127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 1.030.579 6.821.729Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -1.004.551 -6.861.716DiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit26.028 -39.987Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.232 1.974Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.034 2.369Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.266 4.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.989 1.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.989 1.416Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 5.266 5.266 4.034 4.034GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 286.793 286.793 286.693 286.693Faktoring Alacakları286.725 286.725 286.645 286.645İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 286.724 286.724 286.306 286.306Diğer Faktoring Alacakları9.1 1 1 339 339İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0Takipteki Alacaklar9.3 19.589 19.589 19.699 19.699Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -19.521 -19.521 -19.651 -19.651ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 62 62 80 80MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 271 271 250 250YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 45 45 45 45ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 99 99 90 90DİĞER AKTİFLER14 4.629 4.629 6.245 6.245ARA TOPLAM297.165 297.165 297.437 297.437SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)90.000 90.000 90.000 90.000Satış Amaçlı15 90.000 90.000 90.000 90.000VARLIKLAR TOPLAMI387.165 387.165 387.437 387.437YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 208.662 208.662 214.299 214.299FAKTORİNG BORÇLARI9.1 1.437 1.437 1.130 1.130KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 66.246 66.246 52.661 52.661GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0KARŞILIKLAR524 524 506 506Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 499 499 480 480Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar25 25 26 26CARİ VERGİ BORCU22 845 845 548 548ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 1.473 1.473 12.304 12.304ARA TOPLAM279.187 279.187 281.448 281.448SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0ÖZKAYNAKLAR107.978 107.978 105.989 105.989Ödenmiş Sermaye26 100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -42 -42 -42 -42Kar Yedekleri6.031 6.031 4.887 4.887Yasal Yedekler26 2.017 2.017 1.960 1.960Statü Yedekleri33 33 33 33Olağanüstü Yedekler26 3.981 3.981 2.894 2.894Kar veya Zarar26 1.989 1.989 1.144 1.144Dönem Net Kâr veya Zararı1.989 1.989 1.144 1.144YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI387.165 387.165 387.437 387.437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.521 1.521 642 642RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ46.856 46.856 56.529 56.529ALINAN TEMİNATLAR37 5.800 5.800 5.800 5.800VERİLEN TEMİNATLAR37 39.325 39.325 38.233 38.233TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER37 344.381 12.233 356.614 332.574 12.732 345.306NAZIM HESAPLAR TOPLAMI437.883 12.233 450.116 433.778 12.732 446.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964583BIST