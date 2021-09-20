***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2021-30/06/201Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlaryokturDeğişikliğin Nedenifinansal tablo ekinin sehven gönderimiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokturAçıklamalarSöz konusu değişiklik 01/01/2021-30/06/2021 tarihli finansal tabloların ekinde yer alan bağımsız denetim raporu ile ilgilidir.30/06/2021 tarihli finansal tablolarda değişiklik yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964507BIST