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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

20.09.2021 13:46



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021-30/06/201
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
yoktur
Değişikliğin Nedeni
finansal tablo ekinin sehven gönderimi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur
Açıklamalar

Söz konusu değişiklik 01/01/2021-30/06/2021 tarihli finansal tabloların ekinde yer alan bağımsız denetim raporu ile ilgilidir.30/06/2021 tarihli finansal tablolarda değişiklik yoktur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964507


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