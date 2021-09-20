***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.09.2021 13:46
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021-30/06/201
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
yoktur
Değişikliğin Nedeni
finansal tablo ekinin sehven gönderimi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur
Açıklamalar
Söz konusu değişiklik 01/01/2021-30/06/2021 tarihli finansal tabloların ekinde yer alan bağımsız denetim raporu ile ilgilidir.30/06/2021 tarihli finansal tablolarda değişiklik yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964507
BIST
15:041.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -31,37
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.387
15:048,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:0410,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:04490,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,98
|Açılış
|: 489,85
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:04
|EDIP
|3,76
|47.885.973
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.946.083
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,12
|20.453.456
|% 9,58
|
|KTSKR
|58,45
|5.263.211
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,47
|8.652.207
|% -8,30
|
|BMSCH
|8,65
|32.257.102
|% -7,68
|
|BRYAT
|378,50
|52.964.278
|% -7,62
|
|AVGYO
|2,82
|9.503.602
|% -7,24
|
|TEZOL
|19,02
|1.166.506.824
|% 3,15
|
|THYAO
|12,63
|612.709.575
|% -0,71
|
|GARAN
|9,15
|608.751.381
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|315.560.691
|% -3,27
|
|EREGL
|16,52
|313.187.900
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,37
|315.560.691
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|183.541.703
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|608.751.381
|% -2,56
|
|ODAS
|1,34
|82.560.938
|% -3,60
|
|TEZOL
|19,02
|1.166.506.824
|% 3,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6645
|8,6666
|% 0,23
|
|Euro
|10,1287
|10,1576
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8201
|11,8794
|% -0,16
|
|Frank
|9,2973
|9,3533
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% 0,34
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|18,25
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|8,83
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-1,43
|
Seans Raporu
15:04
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15:16KARYE
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 030 adet işlem
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15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EREGL, AKBNK
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 58 kaybederek (% -2.21 ) 1, 218
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15:13
AKYHO, BJKAS, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13
BRYAT, BMSCH, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında