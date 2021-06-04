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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.06.2021 15:01



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
04/06/2021
Saati
10:30
Adresi
Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Caddesi N15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3) 2020 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2020 yılına ait bilanço ve gelir tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8) Faaliyet yılı içinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması, 9) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10) Denetçinin seçimi, 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 12) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesi, 13) Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940160


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