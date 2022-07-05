***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.07.2022 16:21
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/07/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-
16:462.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -37,60
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.367
16:4617,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1747
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4617,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0854
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4387
16:46978,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 978,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:46
|GEREL
|4,62
|47.755.249
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,46
|29.867.754
|% 8,03
|
|CANTE
|43,08
|43.831.664
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DYOBY
|11,98
|15.674.221
|% -6,04
|
|THYAO
|46,78
|3.436.682.089
|% -1,89
|
|EREGL
|25,90
|1.364.629.057
|% -0,23
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
|
|SISE
|21,10
|1.248.311.798
|% -0,47
|
|SASA
|39,84
|1.166.287.175
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,81
|1.031.993.520
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,21
|781.023.213
|% -1,64
|
|ODAS
|2,75
|442.901.881
|% 0,73
|
|TSKB
|1,95
|185.350.921
|% -1,52
|
|KRDMD
|10,61
|791.723.325
|% -0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9929
|17,0009
|% 1,04
|
|Euro
|17,4357
|17,4514
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,2801
|20,3818
|% -0,02
|
|Frank
|17,5303
|17,6359
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5205
|4,5432
|% 1,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01BERA
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 14.46 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 338, 224 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 19 kaybederek (% -1.66 ) 2, 564
-
17:00XU100
Endeks 2, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 23, 515.00 milyon TL de
-
17:00BMSCH
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 279, 485 adet işlem
-
16:59BMSCH
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 264, 404 adet işlem