***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih05/07/2022Saati14:00AdresiBulgurlu Mah Gürpınar Cd n15/7 Üsküdar-İstanbulGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve kendilerine tanınan imza yetkilerinin aynen devam etmesine ilişkin müzakerenin yapılması, 9. Bağımsız denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 12. Dilekler ve Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkteki dosyalarda bulabilirsiniz.Genel Kurul Tescil Tarihi14/07/2022AçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş.'nin 05.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045824BIST