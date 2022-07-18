***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.07.2022 14:41
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
05/07/2022
Saati
14:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cd n15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve kendilerine tanınan imza yetkilerinin aynen devam etmesine ilişkin müzakerenin yapılması, 9. Bağımsız denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 12. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/07/2022
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş.'nin 05.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045824
BIST