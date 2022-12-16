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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.12.2022 16:32
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/11/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
16/12/2022
Saati
14:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad n15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı''başlıklı 6.maddesinin Ek 1 'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088030


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Cumhuriyet 7.191 7.300 22,00  
Tam 7.226 7.271 13,00  
Yarım 3.499 3.554 6,00  
Çeyrek 1.755 1.777 3,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,10  
Gümüş Gr. 13,80 13,81 -0,03  
B. Petrol 79,09 79,09 -2,12  
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