***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.12.2022 16:32
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/11/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
16/12/2022
Saati
14:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad n15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı''başlıklı 6.maddesinin Ek 1 'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088030
BIST
16:525.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,28
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5218,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5219,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:521.070,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.070,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.754.509
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.653.604.519
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|872.053.213
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.761.836
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|28.554.033
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.357.097
|% -9,82
|
|PETKM
|18,96
|5.738.216.166
|% 4,29
|
|THYAO
|139,30
|5.597.095.202
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,70
|4.420.039.567
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,05
|4.054.236.305
|% 2,16
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.307.378.948
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,33
|3.897.582.174
|% 1,48
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6423
|18,6536
|% 0,05
|
|Euro
|19,8313
|19,8364
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6516
|22,7652
|% 0,07
|
|Frank
|19,9692
|20,0895
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,78
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,38
|
|Cumhuriyet
|7.191
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.226
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.499
|3.554
|6,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-2,12
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, TTKOM
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, FROTO, ARCLK
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, OYAYO, AYCES, GSDDE, ARASE, INVEO, HALKB, RODRG, ALCTL, PLTUR
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, MNDRS, VKING, RALYH, IDGYO
-
17:05
RYGYO, SKBNK, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında