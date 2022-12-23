***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/11/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih16/12/2022Saati14:00AdresiBulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbulGündemŞirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi be bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı ''başlıklı 6.maddesinin Ek :1 de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanmasıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkteki dosyalarda bulabilirsiniz.Genel Kurul Tescil Tarihi21/12/2022AçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş 'nin 16.12.2022 tarihinde yapılan Olağan üstü genel kurul toplantısı 21.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089347BIST