***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.12.2022 09:38
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/11/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
16/12/2022
Saati
14:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi be bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı ''başlıklı 6.maddesinin Ek :1 de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/12/2022
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş 'nin 16.12.2022 tarihinde yapılan Olağan üstü genel kurul toplantısı 21.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089347
BIST
12:295.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,87
|Açılış
|: 5.415
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5.371
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En Düşük
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12:2919,8308
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 19,9700
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En Düşük
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12:291.079,53
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.079,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TERA
|12,10
|114.841
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|59.290.568
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.038.996
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.420.882
|% 9,96
|
|VKING
|24,34
|993.900
|% 9,94
|
|BTCIM
|44,48
|134.328.344
|% -9,22
|
|HEKTS
|40,44
|483.410.389
|% -8,01
|
|IDEAS
|42,62
|19.830.541
|% -7,83
|
|BRKO
|4,20
|1.306.145
|% -6,87
|
|SASA
|116,50
|352.431.097
|% -6,80
|
|THYAO
|142,30
|2.927.345.097
|% 0,14
|
|KRDMD
|18,63
|2.042.574.860
|% 0,65
|
|KOZAL
|595,50
|1.883.419.754
|% 5,74
|
|ENKAI
|28,64
|1.734.905.128
|% 2,58
|
|ASELS
|58,45
|1.554.531.920
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,25
|1.235.063.302
|% -0,72
|
|SKBNK
|3,15
|352.003.883
|% 0,64
|
|YKBNK
|12,18
|1.336.741.854
|% 0,91
|
|KRDMD
|18,63
|2.042.574.860
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,13
|1.380.258.359
|% 2,02
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6805
|18,6911
|% 0,16
|
|Euro
|19,8164
|19,8308
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,4463
|22,5589
|% 0,24
|
|Frank
|19,9963
|20,1167
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9536
|4,9785
|% 0,16
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,49
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.250
|7.360
|-29,00
|
|Tam
|7.285
|7.336
|18,00
|
|Yarım
|3.528
|3.587
|9,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|1,94
|