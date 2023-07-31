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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

31.07.2023 17:54
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
31/07/2023
Saati
15:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçinin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 11. Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177477


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Altın Gr. 1.703 1.703 9,80  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.063 11.167 24,00  
Yarım 5.536 5.609 12,00  
Çeyrek 2.768 2.804 5,00  
Gümüş.Ons 24,75 24,77 0,41  
Gümüş Gr. 21,43 21,45 0,40  
B. Petrol 85,39 85,39 0,98  
Seans Raporu 18:05
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