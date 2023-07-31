***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih31/07/2023Saati15:00AdresiBulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbulGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçinin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 11. Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177477BIST