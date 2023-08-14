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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.08.2023 16:04
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
31/07/2023
Saati
15:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad N:15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçinin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması, 11. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
12/08/2023
Açıklamalar

Akdeniz Faktoring A.Ş'nin 31.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185173


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