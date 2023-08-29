***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih29/08/2023Saati15:00AdresiBulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbulGündemŞirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı'' başlıklı 6.Maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanmasıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAlınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190274BIST