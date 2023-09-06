***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih29/08/2023Saati15:00AdresiBulgurlu Mah Gürpınar Cad n15/7 Üsküdar-İstanbulGündemŞirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı '' başlıklı 6.maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanmasıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkteki dosyalarda bulabilirsiniz.Genel Kurul Tescil Tarihi05/09/2023AçıklamalarAkdeniz Faktoring A.Ş'nin 29/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.09.2023 tarighinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191926BIST