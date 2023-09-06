***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.09.2023 09:10
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
29/08/2023
Saati
15:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad n15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye Artırımı '' başlıklı 6.maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülerek karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
05/09/2023
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş'nin 29/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.09.2023 tarighinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191926
BIST