***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.10.2023 16:07
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
18/10/2023
Saati
14:00
Adresi
Bulgurlu Mah Gürpınar Cad N15/7 Üsküdar-İstanbul
Gündem
Alp Sarıcı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesinin karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207474
BIST