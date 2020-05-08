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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

08.05.2020 15:21
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 300.000.000TL ye kadar yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçları için yaptığımız limit başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı toplantısında 286.000.000-TL olarak onaylanmıştır.
Bu limit dahilinde ilk aşamada 237.869.000 TL tutarında ihraç belgesi onaylanmıştır. (Ek:İhraç Belgesi-1).
286.000.000 TL ihraç limitimizden geriye kalan 48.131.000 TL tutar  07.05.2020 tarihinde onaylanmış olup, ilgili ihraç belgesini (Ek:İhraç Belgesi-2) ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843661


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