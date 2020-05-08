***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.05.2020 15:21
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 300.000.000TL ye kadar yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçları için yaptığımız limit başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı toplantısında 286.000.000-TL olarak onaylanmıştır.
Bu limit dahilinde ilk aşamada 237.869.000 TL tutarında ihraç belgesi onaylanmıştır. (Ek:İhraç Belgesi-1).
286.000.000 TL ihraç limitimizden geriye kalan 48.131.000 TL tutar 07.05.2020 tarihinde onaylanmış olup, ilgili ihraç belgesini (Ek:İhraç Belgesi-2) ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843661
BIST
16:4098.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -217,34
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:407,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:407,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:40393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.022.175
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.496.652
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,28
|234.349.869
|% -7,46
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,52
|970.220.395
|% -3,08
|
|GARAN
|7,94
|682.159.417
|% -1,00
|
|HALKB
|5,35
|560.038.234
|% 3,08
|
|AFYON
|2,87
|556.619.010
|% 3,24
|
|ISFIN
|3,53
|550.887.036
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,52
|970.220.395
|% -3,08
|
|AFYON
|2,87
|556.619.010
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,12
|378.527.283
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,53
|550.887.036
|% 5,69
|
|ALBRK
|1,30
|148.453.815
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7941
|8,8382
|% 0,25
|
|Frank
|7,3123
|7,3563
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,47
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
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|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,70
|
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