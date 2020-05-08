***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 300.000.000TL ye kadar yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçları için yaptığımız limit başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı toplantısında 286.000.000-TL olarak onaylanmıştır.Bu limit dahilinde ilk aşamada 237.869.000 TL tutarında ihraç belgesi onaylanmıştır. (Ek:İhraç Belgesi-1).286.000.000 TL ihraç limitimizden geriye kalan 48.131.000 TL tutar 07.05.2020 tarihinde onaylanmış olup, ilgili ihraç belgesini (Ek:İhraç Belgesi-2) ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843661BIST