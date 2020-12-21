***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.12.2020 10:36
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Aralık 2020 tarih 77/1545 sayılı kararı onaylanan 252.274.000 TL nominal tutara kadar Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki, ek'te yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894029
BIST
13:221.381
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.402
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13:229,3305
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472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:20
|BOSSA
|15,40
|20.279.871
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.812.470
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,08
|1.255.361.641
|% 1,35
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|GARAN
|9,61
|793.351.860
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|ODAS
|4,02
|386.585.306
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,98
|273.872.521
|% -3,25
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6795
|7,6819
|% 0,70
|
|Euro
|9,3244
|9,3306
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,0993
|10,1500
|% -1,61
|
|Frank
|8,5805
|8,6322
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0376
|2,0478
|% 0,51
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-13,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-2,02
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-0,98
|
|Çeyrek
|742
|760
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,18
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,60
|