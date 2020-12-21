***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Aralık 2020 tarih 77/1545 sayılı kararı onaylanan 252.274.000 TL nominal tutara kadar Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki, ek'te yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894029BIST