***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2021 15:15
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08 Aralık 2021 tarih 64/1774 sayılı kararı onaylanan 250.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki, ek'te yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982378
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0999
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0670
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05787,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,84
|Açılış
|: 787,72
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|11,44
|45.735.019
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|122.203.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|60,55
|5.222.438
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.362.639
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.744.802
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.824.242
|% -9,95
|
|THYAO
|22,14
|4.908.264.048
|% 8,64
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|ASELS
|24,84
|3.095.632.406
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.280.924.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,60
|1.744.286.786
|% -0,83
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7802
|13,7835
|% 0,70
|
|Euro
|15,5818
|15,6101
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,1487
|18,2397
|% 0,70
|
|Frank
|14,8499
|14,9394
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6649
|3,6833
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-10,58
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,40
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS