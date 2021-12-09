***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 08 Aralık 2021 tarih 64/1774 sayılı kararı onaylanan 250.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki, ek'te yer almaktadır.Bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982378BIST