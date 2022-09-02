***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLimit başvurusu tarihi itibariyle, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarımızdikkate alınarak ihraç tavanı 273.000.000.-TL olarak belirlenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059763BIST