***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz tarafından yurt içinde ve toplam 273.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01/09/2022 tarih ve 47/1308 sayılı kararıyla onaylanan ihraç tavanı kapsamında itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limitinde dikkate alınarak, Kurulca onaylanması talebimize ilişkin olarak Kurul tarafından nihai ihraç limiti dikkate alınarak firmamıza 273.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 273.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, - firmamıza ilk aşamada 202.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, - 71.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir. Firmamız tarafından bu belger itfalar sonrası Kurula iletilmiş ve onaylanan 71.000.000 TL tutarındaki ek ihraç belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067818BIST