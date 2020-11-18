***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2020 10:58
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889039
BIST
16:181.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 18,86
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:187,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:189,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:18464,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,51
|Açılış
|: 464,24
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:18
|YYAPI
|1,32
|123.822.307
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|57.411.697
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.703.726
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.163.401
|% -9,94
|
|MEPET
|3,15
|62.096.235
|% -8,43
|
|VAKKO
|6,59
|386.094.669
|% -8,09
|
|GARAN
|8,65
|5.541.822.102
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,82
|2.638.856.796
|% 5,62
|
|KRDMD
|4,46
|2.274.841.733
|% 6,70
|
|AKBNK
|6,15
|1.417.497.621
|% 2,67
|
|THYAO
|11,61
|1.104.795.384
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,82
|2.638.856.796
|% 5,62
|
|GARAN
|8,65
|5.541.822.102
|% 2,73
|
|KRDMD
|4,46
|2.274.841.733
|% 6,70
|
|SKBNK
|1,48
|436.249.624
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,92
|499.349.276
|% 0,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7015
|7,7040
|% 0,06
|
|Euro
|9,1350
|9,1429
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2783
|% 0,53
|
|Frank
|8,4482
|8,4991
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0544
|2,0647
|% 0,37
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-9,27
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-45,00
|
|Tam
|3.072
|3.152
|-39,61
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|-19,16
|
|Çeyrek
|745
|762
|-9,58
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,92
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:28DENGE
Yüzde 4.46 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 098 adet işlem
-
16:27YGYO
Yüzde 9.80 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 971, 013 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, OYAKC
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 75 artarak (% 1.74 ) 1, 156
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, YYAPI, CASA, LINK, YESIL, ISBIR, KENT, MARKA, YGYO, KAPLM