***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2020 16:17
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç limit başvurusu yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890555
BIST
16:101.300
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -28,30
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.300
16:107,7936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:109,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:10442,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -6,99
|Açılış
|: 442,56
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SELEC
|12,54
|186.146.130
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.909.923
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.923.138
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|22.298.529
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.556.009
|% -9,86
|
|ERBOS
|31,34
|29.422.443
|% -9,53
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|GARAN
|8,97
|1.782.364.817
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,16
|1.751.780.749
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.439.371.267
|% 0,71
|
|THYAO
|11,55
|902.955.897
|% -3,19
|
|KRDMD
|4,99
|847.225.977
|% -3,29
|
|EKGYO
|2,16
|1.751.780.749
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.439.371.267
|% 0,71
|
|TEKTU
|2,09
|522.472.157
|% 5,03
|
|TSKB
|2,23
|540.533.657
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,90
|651.210.427
|% -3,01
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7856
|7,7936
|% -0,26
|
|Euro
|9,3305
|9,3384
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,3326
|10,3845
|% -0,24
|
|Frank
|8,5595
|8,6111
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,50
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,05
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,49
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,63
|47,63
|-0,62
|
Seans Raporu
16:10
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16:21RALYH
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